Культовый защитник, который сделал себе имя в чемпионате Англии, возвращается на Туманный Альбион.

Защитник Бранислав Иванович стал игроком Вест Бромвича, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер итальянский журналист Николо Скира.

Иванович близок к камбэк в АПЛ – Билич анонсировал трансфер звездного серба

Соглашение 36-летнего серба с "дроздами" рассчитано на один сезон – до июня 2021 года. Дебютировать за свою новую команду защитник сможет уже 19 сентября в матче АПЛ против Эвертона.

Напомним, Иванович стал свободным агентом, после того как покинул Зенит по завершении контракта. Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро.

Добавим, что серб получил известность благодаря своим выступлениям за Челси, в составе которого становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Тоттенхэм уступил Эвертону, Лестер с дублем Варди разгромил новичка АПЛ