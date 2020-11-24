11-й тур УПЛ будет разбит на три дня. Сразу на трех матчах будет работать система VAR: Динамо – Ворскла, Днепр-1 – Шахтер и Колос – Десна. Об этом информирует официальный сайт УАФ.

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27 ноября (пятница)

19:00 – Львов – Мариуполь – Евгений Арановский (Киев)

28 ноября (суббота)

14:00 – Александрия – Рух – Николай Балакин (Киевская область)

17:00 – Динамо – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков)

19:30 – Днепр-1 – Шахтер – Денис Шурман (Киевская область), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)

29 ноября (воскресенье)

14:00 – Минай – Заря – Владимир Новохатний (Киев)

17:00 – Колос – Десна – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

19:30 – Ингулец – Олимпик – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

К слову, после 10-ти туров в УПЛ лидирует Динамо, Шахтер идет вторым, отставая на три пункта от киевлян. На дне турнирной таблицы расположился Рух.

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