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Иванисеня рассказал о своем состоянии после заражения COVID-19

12:41 - Читати українською
Иванисеня рассказал о своем состоянии после заражения COVID-19
Дмитрий Иванисеня / Фото из открытых источников

Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня охарактеризовал ход своего заболевания.

"Сейчас уже чувствую себя хорошо. Когда начались тренировки, почувствовал недомогание, была температура. Сдал тест, который оказался положительным. После меня сдала команда, у всех был отрицательный тест.

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Я на самоизоляции уже пятый день. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет, кроме потери обоняния и слабого вкуса. Думаю, через 9-10 дней сдам еще один ПЦР-тест и после этого можно будет говорить о возвращении к тренировкам.

Где мог заболеть? Не знаю. Был в отпуске, соблюдал все правила карантина, в людных местах всегда надевал маску, мыл руки, но не уберег себя от коронавируса", – сказал Иванисеня в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, полузащитник Зари стал первым игроком луганского клуба, у которого обнаружили COVID-19 – игрок почувствовал недомогание 6 августа, после чего прошел ПЦР-тест, который показал положительный результат.

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Теги
коронавирус Заря Заря УПЛ Дмитрий Дмитрий Иванисеня
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