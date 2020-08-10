Иванисеня рассказал о совете Шевченко во время вызова в сборную Украины

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня поделился впечатлениями от первого сезона в луганском клубе и вспомнил вызов в национальную сборную Украины.

"У нас была задача –занять третье место. Мы ее выполнили, это хороший результат. Конечно, небольшой осадок остался из-за того, что мы могли взять и второе место.

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Но в целом, конечно, рады, что закончили чемпионат на третьем месте. У нас сменился тренер, изменилась тактика. Мы стали агрессивнее играть в атаке, больше прессинговать, и играли через короткий пас.

Когда приехал в лагерь сборной, Шевченко сказал, что тренеры следили за мной. Сказал привыкать к команде и перестраиваться под ее стиль игры.

Я в Заре, еще год контракта, поэтому сейчас вижу себя только в этой команде. Сейчас нам объявили, что Виктор Скрипник остается главным тренером команды. Так что готовимся к новому чемпионату", – поделился Иванисеня в интервью Команда№1.

К слову, хавбек провел 38 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, отметившись 1 голом. Также, Иванисеня получил дебютный вызов в сборную Украины.

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