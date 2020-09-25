"Когда ездил в первую команду, не был психологически и ментально готовым к тому, что я могу бороться с теми игроками, которые есть в первой команде. С детского футбола переходишь сразу во взрослый. Плюс когда там играют футболисты за 30-50 млн – это очень трудно. Я не был готов.

Вернидуб намекнул на возвращение к работе – тренер имеет несколько предложений

Мхитарян, Адриано, Дуглас Коста, Тейшейра, Фернандиньо. Куда пальцем ни ткни – звезда. Не было такого, что плохо тренируешься или играешь в матчах. Но тогда, чтобы попасть в первую команду, ты должен был быть очень сильным футболистом, на три головы выше. Должен быть на уровне первой команды.

Когда ты играешь в академии, один сезон провел за дубль, а тебя берут в первую – трудно себя максимально проявить. Практически невозможно, чтобы игрок из дубля пришел в первую команду и сразу стал лидером или начал показывать сверхъестественный футбол. Есть задатки, талант. Если тренер видит, что может развить из него сильного футболиста, дать потренироваться, поиграть полгода в команде, тогда уже можно делать какие-то выводы. А так, взять из дубля и сказать, чтобы показать что-то за одну неделю – это очень трудно", – сказал Иванисеня в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

"На Динамо здійснюється колосальний тиск": Андрій Воробей підтримав команду Луческу і назвав причину невдачі Шахтаря