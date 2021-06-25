Иванисеня отреагировал на слухи о трансфере в Металлист
20:46 - Читати українською
Дмитрий Иванисеня, который вскоре уйдет из Зари, ответил на вопросы о своем будущем.
"Где планирую продолжить карьеру? Я пока не хочу давать интервью. Почему вообще ушел из Зари? Вы же все читали и видели.
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Меня связывали с Металлистом Ярославского? Есть ли шанс увидеть меня в Первой лиге? Нет, это полностью неправда", – цитирует Иванисеню Tribuna.
Заметим, Дмитрий присоединился к "мужикам" летом 2019-го и провел 68 матчей. Соглашение Иванисени с клубом завершается 30 июня, но генеральный директор Зари заявил, что она не будет продолжена.
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