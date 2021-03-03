"Как мы и предполагали, была тяжелая игра и много борьбы. Было настоящее кубковое противостояние. Плюс мы отыгрывались – проигрывали 0:1, выиграли 2:1, думаю зрителям было интересно. Мы проигрывали, нужно было забивать. Забил – и хорошо.

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Для меня не было тяжело играть сегодня центрального защитника. Я уже играл и в чемпионате, и в Лиге Европы на этой позиции. После первого тайма тренер сказал, что нужно исправить некоторые моменты, немного успокоить игру и играть больше в атаку.

Я думаю, что для этого времени года поле было хорошим. До конца матча оно стало немного проседать, но на данный момент газон был хорошим. Верес очень хорошая и сильная команда, они показали, что могут бороться за выход в УПЛ, я им пожелаю в этом успеха", – рассказал Иванисеня в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что Заря одолела Верес благодаря голам Иванисени и Кочергина. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

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