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Иванисеня: Два года назад я был без команды, а теперь еду в сборную Украины

09:01 51 Читати українською
Иванисеня: Два года назад я был без команды, а теперь еду в сборную Украины
Дмитрий Иванисеня / фото из открытых источников

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины.

"Я узнал о вызове от Богдана Михайличенко. Он мне позвонил и говорит: "Теба что, в сборную вызвали?" А я сидел с семьей дома и говорю: "Да я не знаю, если честно". Он сказал: "Посмотри, там на сайте написали". Я сначала шокирован был. Вся моя семья радовалась за меня, и я тоже начал радоваться. Огромные эмоции, которые трудно передать словами.

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Два года назад я был без команды, тренировался в Киеве на искусственном поле и смотрел футбол по телевизору – а завтра еду в сборную. Я немного поиграл в Динамо Тбилиси, там прогрессировал, а потом появилась возможность перейти в Зарю. Как только я узнал, что команду возглавил Скрипник и он меня приглашает, то я сразу понял, что это очень перспективный проект и отсюда можно попасть в сборную. Так и получилось: четыре месяца – и вызов в сборную", – сказал Иванисеня в эфире программы Профутбол.

Напомним, 25-летний футболист будет готовиться с командой Андрея Шевченко к матчам против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября). В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в УПЛ и забил 1 гол.

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Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Сборная Украины Заря Заря
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