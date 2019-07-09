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Иван Франко заинтересовал ПСЖ

18:25 162 Читати українською
Иван Франко заинтересовал ПСЖ
Иван Франко / Фото ФК Либертад

Чемпион Франции обратил внимание на игрока с незаурядной для Украины фамилией.

Нападающий парагвайского Либертада Иван Франко заинтересовал ПСЖ, информирует GetFootballNewsFrance.

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Источник утверждает, что в контракте 19-летнего форварда прописана клаусула в размере 7,1 миллиона евро. Вице-президент Либертада Рубен Ди Торе подтвердил, что парижский гранд рассматривает возможность подписания молодгого парагвайца.

В прошлом сезоне Франко забил 6 голов в 16 матчах чемпионата Парагвая.

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ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Либертад Либертад Иван Франко Иван Франко
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