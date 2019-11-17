Итальянского тренера уволили после победы его команды со счетом 27:0

Президент итальянского клуба Инвиктасауро Паоло Броджелли уволил главного тренера юниорской команды Массимильяно Риччини.

Казалось бы, типичная ситуация, ничего особенного. Но наставника отправили в отставку после победы его команды со счетом 27:0. Инвиктасауро разгромил команду Марина Кальчо. Президента победителей разозлил результат матча.

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"Мы были потрясены и глубоко сожалеем, что наша команда юниоров обыграла соперника со счетом 27:0. Это не в духе ценностей молодежного футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не было.

Как президент, я искренне извиняюсь перед клубом Марина Кальчо. Могу подтвердить, что наш совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только учить молодежь, но и воспитывать её. В этом случае этого не произошло", – цитирует президента Sky Sport Italia.

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