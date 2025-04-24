Итальянский гранд нацелился на подписание украинского хавбека "горняков" и уже сделал официальное предложение по трансферу, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Судаков – о Ювентусе, Наполи и возможности работать с Конте: "Это мечта любого игрока"

Отмечается, что между Ювентусом и Шахтером сейчас ведутся переговоры о возможном переходе 22-летнего игрока. Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли заинтересован в подписании и считает, что Судаков подходит под стиль игры команды. Полузащитником также интересуются Наполи и английский Брентфорд, однако Ювентус первым прислал официальное предложение.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с Шахтером рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка