Итальянский клуб попал на страницы газет из-за путаницы с наставниками команды.

Руководители Пьяченцы уволили Кармине Парлато из-за плохих результатов. Команда выиграла лишь один матч из восьми.

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На замену позвали Симоне Бентивольо. Он успел провести одну тренировку, но разорвал контракт. Ультрас команды резко восприняли назначение экс-игрока Сампдории и Кьево. Все из-за того, что его дисквалифицировали за участие в договорных матчах. Правда, эта ситуация была в 2011 году.

Следующим стать тренером Пьяченцы позвали Стефано Россини. С ним команда начинала сезон, но месяц назад его уволили. Россини уже одержал победу, выведя Пьяченцу в 1/8 финала Кубка Серии D.

К слову, Пьяченца занимает 11 место в Серии D, набрав 14 очков в 12 матчах чемпионата.

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