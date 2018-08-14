Тайсон заинтересовал итальянский клуб

Хавбек Шахтера Тайсон попал в сферу интересов итальянского клуба.

Об интересе к Тайсону со стороны итальянского клуба сообщил представитель игрока Диего Дорнелль. Правда, какой именно клуб интересуется вингером "горняков" говорить отказался.

"Со мной связывался представитель итальянского клуба, чтобы узнать об условиях подписания Тайсона. Есть возможность, что переговоры будут двигаться вперед", – цитирует Диего Дорнелля Revista Colorada.

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В составе Шахтера 30-летний бразилец выступает с 2013 года. Недавно сообщалось об интересе Сан-Паулу к Тайсону, однако донецкий клуб не спешит отпускать игрока.

Контракт Тайсона с Шахтером, по данным Transfermarkt, истекает летом 2021 года.