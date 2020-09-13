"Я был очень доволен уровнем игроков в нашей команде. Это игроки хорошего уровня. Да, многие молодые, но они могут сильно добавить. Например, Когут, Вакулко, Ди Франко, Булеца, Назаренко, Сваток – хорошая команда, которая может быть в пятерке.

Итальянский экс-тренер СК Днепр-1 назвал главные преимущества Супряги

СК Днепр-1 не может соперничать с Шахтером, команде сложно с Динамо, но все остальные команды можно побеждать. Сильнее ли Колос чем СК Днепр-1? Точно нет", – поделился Ночентини в интервью Sportarena.

Напомним, итальянский аналитик присоединился к днепровскому клубу в феврале 2020 года, однако покинул команду в конце августа. Ночентини известен тем, что помогал Маурицио Сарре во время его работы в Наполи.

"Динамо, почувствуй себя Шахтером, или Десна может играть хоть в хоккей": реакция на первую осечку Луческу в Киеве