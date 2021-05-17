Вчера (16 мая) мужчину нашли повешенным в собственном гараже в Баттипальди, информирует Corriere dello Sport.

Шотландский игрок решил завершить карьеру в перерыве матча – два года назад он был в шаге от самоубийства

В начале этого года Вискидо завершил карьеру футболиста. Хавбек выступал за скромные итальянские клубы (Авеллино, Кавезе, Потенца, Сорренто и т.п.), а его максимумом стала Серия С и один матч в Кубке Италии 2008/09. Через несколько недель Филиппо могло исполниться 32 года.

Отмечается, что у погибшего остались жена Мину и двое детей. Полиция занялась расследованием трагического инцидента.

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