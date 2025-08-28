30-летний итальянец Лука Алуизи ушел из жизни за несколько часов до первой тренировки в команде Кастель-Адзара.

Футбольная Италия в трауре – на 30-м году жизни скончался полузащитник Лука Алуизи. Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла дома, где футболист находился вместе с матерью.

Этим летом Алуизи перешел из клуба Марта в Кастель-Адзар и уже в ближайшие дни должен был начать тренировки в новой команде из низших дивизионов. Однако за несколько часов до первого занятия ему стало плохо, он потерял сознание. Мать сразу вызвала скорую и начала реанимацию, но спасти жизнь футболиста медикам не удалось.

Новый клуб игрока подтвердил печальную весть, опубликовав прощальное обращение: "Мы глубоко потрясены трагической новостью о смерти Луки Алуизи. Молодой футболист был готов одеть нашу футболку и с большим энтузиазмом начать новое спортивное приключение. Каждая тренировка, каждый матч, каждый гол: Лука всегда будет с нами. Прощай, Лука".

В регионе Витербо, где жил Алуизи, матчи начались минутой молчания в его память. Друзья и партнеры по команде пообещали посвятить ему первые голы в новом сезоне.

