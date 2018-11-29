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Итальянский арбитр дисквалифицирован на 5 лет за удар игрока головой

30 ноября 06:00 0 Читати українською
Итальянский арбитр дисквалифицирован на 5 лет за удар игрока головой
Итальянский арбитр дисквалифицирован на 5 лет за удар игрока

Не только игроки иногда могут не сдержать свои эмоции на поле, такая слабость есть и у арбитров.

Настоящий сюрреализм проходил в матче восьмого дивизиона чемпионата Италии между командами Буггерру и Монреале Кальчо, сообщает Football Italia.

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Во втором тайме игрок гостей, который находился на скамейке запасных, подбежал к бровке, чтобы помочь своей команде быстрее ввести мяч в игру. Это не понравилось боковому арбитру, в результате чего завязалась драка между игроком и лайнсменом, во время которой боковой рефери головой ударил футболиста. Ситуация спровоцировала драку фанатов двух команд, из-за чего матч был остановлен на 69-й минуте.

Горе-лайнсмена дисквалификавлы на 5 лет. Команды доиграют матч 1-го декабря.

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