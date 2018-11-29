Итальянский арбитр дисквалифицирован на 5 лет за удар игрока головой

Не только игроки иногда могут не сдержать свои эмоции на поле, такая слабость есть и у арбитров.

Настоящий сюрреализм проходил в матче восьмого дивизиона чемпионата Италии между командами Буггерру и Монреале Кальчо, сообщает Football Italia.

В Италии переиграют матч из-за ошибки арбитра – беспрецедентный случай

Во втором тайме игрок гостей, который находился на скамейке запасных, подбежал к бровке, чтобы помочь своей команде быстрее ввести мяч в игру. Это не понравилось боковому арбитру, в результате чего завязалась драка между игроком и лайнсменом, во время которой боковой рефери головой ударил футболиста. Ситуация спровоцировала драку фанатов двух команд, из-за чего матч был остановлен на 69-й минуте.

Горе-лайнсмена дисквалификавлы на 5 лет. Команды доиграют матч 1-го декабря.

И смех, и грех: как ирландский клуб объявил своего футболиста покойником, чтобы перенести матч – сюрреализм года