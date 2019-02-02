Итальянские музыканты напишут песню в честь Астори

Итальянскаягруппа Stadio объявил, что вскоре напишет песню, посвященную капитану Фиорентины Давиде Астори, которого нашли мертвым в гостиничном номере в марте 2018 года.

"Память об Астори до сих пор волнует меня, поскольку он был действительно хорошим человеком, который знал, как объединять людей. Давиде был определяющим игроком для молодых футболистов. Я почувствовал необходимость избавиться от этой боли, и для этого также нужны песни", – сказал фронтмен группы Гаэтано Кюррери для Football Italia.

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К слову, Stadio уже писал песни в честь футболистов. В частности, у группы есть песня, которая посвящена легенде Интера Джачинто Факкетти и сингл в честь известного защитника Интера Гаэтано Ширеа.

Напомним, бывший защитник умер в марте 2018 года, его нашли мертвым в гостиничном номере во время выезда Фиорентины в Удине на матч Серии А. Причиной смерти стала брадиаритмия.

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