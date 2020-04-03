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Итальянские гранды заинтересованы в подписании игрока Челси

3 апреля 23:53 8 Читати українською
Итальянские гранды заинтересованы в подписании игрока Челси
Эмерсон Пальмиери / Reuters

Защитник Челси Эмерсон Пальмиери получил три варианта продолжения карьеры на Апениннах.

Ювентус, Интер и Наполи заинтересованы в приобретении Эмерсона Пальмиери, сообщает Goal.com.

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Наиболее близким к трансферу защитника неаполитанцы, которые ищут замену Рую или Гуляму на позиции левого защитника. Препятствием может стать только действующий долгосрочный контракт Эмерсона с Челси.

К слову, защитник провел за "аристократов" 18 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив ассист.

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Теги
Эмерсон Пальмиери Эмерсон Пальмиери Челси Челси Интер Интер Ювентус Ювентус Наполи Наполи Италия Трансферы
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