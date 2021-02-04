Итальянская федерация футбола определила круг кандидатов на должность, которая станет вакантной после ЧМ-2022. Об этом сообщает Sportmediaset.

Манчини анонсировал свой уход из сборной Италии и назвал фаворитов на тренерское кресло

Фаворитом президента ассоциации Габриэле Гравина стал чемпион мира-2006 Фабио Каннаваро. Функционер планирует переизбраться на пост, сделать техническим директором "Скуадры Адзурры" Марчелло Липпи, а 47-летнего бывшего центрбека – главным тренером. Альтернативная кандидатура – наставник миланского Интера Антонио Конте, работавший со сборной в 2014-2016 гг. Он якобы снова хочет попробовать свои силы в должности.

Фабио Каннаваро начал тренерскую карьеру в 2013 году с роли ассистента в эмиратском Шабаб Аль-Ахли. Самостоятельно он работал с Гуанчжоу Эвергранд, Аль-Насром, Тяньцзинь Цюаньцзянь, сборной Китая. В 2019-м итальянец завоевал чемпионство с Эверграндом.

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