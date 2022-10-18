Итальянская ассоциация футболистов (AIC) определила лучшего игрока, лучшего тренера и лучшую команду по итогам прошлого сезона Серии А. Так, лучшим игроком в сезоне 2021/22 стал вингер Милана Рафаэль Леау, на счету которого 11 голов и 8 голевых передач в 34 матчах чемпионата.

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Лучшим тренером был признан наставник Милана Стефано Пиоли, а лучшей командой – чемпион Италии Милан.

Приз "Лучший гол чемпионата" выиграл левый защитник Милана Тео Эрнандес – за забитый мяч в ворота Аталанты в 36-м туре Серии А.

Также AIC составила сборную сезона Серии А. В неё попали Майк Меньян, Джованни Ди Лоренцо, Бремер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Сергей Милинкович-Савич, Марцело Брозович, Чиро Иммобиле, Рафаэль Леау и Душан Влахович.

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