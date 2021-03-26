"Скуадра адзурра" начала квалификацию с уверенной победы над сборной Северной Ирландии и вместе со Швейцарией возглавляет турнирную таблицу группы С. Однако важно даже не это.

Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

Хороший знак для Италии заключается в том, что Роберто Манчини не потерпел ни одного поражения в первых 15-ти домашних матчах во главе национальной команды. Это лишь третий случай в истории сборной. Предыдущие два завершились триумфом на чемпионатах мира. Первому это достижение покорилось Энцо Беарзоту (1982), а в 2006-м его повторил Марчелло Липпи.

Напомним, Роберто Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. С тех пор "Скуадра адзурра" сыграла 26 матчей: 17 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

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