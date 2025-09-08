Квалификация к чемпионату мира-2026.

Группа I

Израиль – Италия – 4:5

Голы: Локателли, 16, (аг.), Перец, 52, 90, Бастони, 87 (аг.) – Кин, 40, 54, Политано, 59, Распадори, 81, Тонали, 90+1

Группа L

Хорватия – Черногория – 4:0

Голы: Якич, 35, Крамарич, 51, Куч, 86, (аг.), Перишич, 90+2

Удаление: Булатович, 42 (Черногория)

Гибралтар – Фарерские острова – 0:1

Гол: Агнарссон, 68

Центральный матч игрового вечера проходил между Израилем и Италией. "Скуадра адзурра" подходила к матчу на третьем месте в группе, уступая именно Израилю и Норвегии. Начало получилось неудачным, ведь уже на 16-й минуте Локателли забил, но в собственные ворота. До перерыва итальянцы отыгрались: это Мойзе Кин после сброса Ретеги пробил в ближний угол из-за пределов штрафной.

Но старт второго тайма снова был за Израилем – теперь Перец вывел хозяев вперед. Однако, уже через 2 минуты Кин счет сравнял, а Политано на 59-й уже вывел Италию вперед. Отметим, что Матео Ретеги выступил в роли диспетчера, записав в свой актив аж 3 результативные передачи. А Распадори под конец встречи сделал преимущество "Скуадры адзурры" комфортным – на этот раз ассистировал Фраттези. Правда, Израиль снова усилиями итальянцев сократил отставание – теперь в собственные ворота забил Бастони.

На этом самое интересное только началось, ведь на 90-й минуте Дор Перец шокировал Италию, головой замкнув сброс Ехезкела на дальнюю штангу – 4:4! Гаттузо свирепствует, но Тонали быстро вернул преимущество – передача хавбека Ньюкасла не нашла адресата и залетела в ворота, а голкипер был дезориентирован защитником. Израильтяне еще имели возможности, однако Италия удержала такую важную победу.

В группе L состоялось сразу два матча. Фарерские острова вырвали победу над Гибралтаром – единственный гол во встрече забил Агнарссон. А Хорватия не испытала проблем против Черногории. Ближе к концу первого тайма Якич вывел хорватов вперед после ассиста Модрича, а на старте второго Крамарич удвоил преимущество "клетчатых" – голевая передача в активе Станишича. Куч на 86-й минуте еще и добил Черногорию, срезав мяч в собственные ворота, а точку во встрече поставил Перишич – 4:0 в пользу хорватов.