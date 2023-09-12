Сборная Украины в рамках 6-го тура отбора к Евро-2024 сыграет с Италией. Информация о составах команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч отбора Евро-2024 Италия – Украина начался в 21:45 по киевскому времени. Встречу в прямом эфире показывает MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру показывают местные телеканалы "Суспільного". "Футбол 24" проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В заявку Украины на матч против Италии не попали Матвиенко, Пихалёнок и Тымчик. Мудрик остался в запасе, но в основу вернулся Ярмоленко. В составе "Скуадры Адзурры" не увидим Кьезу, Политано, Манчини, Тонали и Лоренцо Пеллегрини – они травмированы.

Стартовые составы

Украина:

Украина держится на второй позиции в группе С, набрав 7 очков и опережая Италию на три зачетных балла. Лидируют в квартете британцы (13 очков). Стоит отметить, что "Скуадра" сыграла на один матч меньше, чем наша сборная. Из группы на чемпионат Европы выходят первые две команды, а третья квалифицируется через плей-офф.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024