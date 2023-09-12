Стало известно, почему защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко не сыграет против Италии на Сан-Сиро.

В матче Украина – Англия (1:1) Матвиенко вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма. Сергей Ребров тогда заявил, что причиной стало повреждение. Николай готовился к игре с Италией, но в итоге не попал даже в заявку.

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Как выяснилось, у защитника Шахтера обострение хронической проблемы ахилловых сухожилий. Накануне Матвиенко провел всю тренировку на Сан-Сиро, однако хроническая проблема не позволяет быть оптимально готовой к игре. Именно поэтому он не сыграет против Италии, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч Италия – Украина состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра раздастся в 21:45 по киевскому времени. В предыдущих 4-х сыгранных поединках отбора "сине-желтые" набрали 7 очков и занимают второе место группы С. Италия имеет 4 балла в 3-х сыгранных матчах. Лидирует сборная Англии – 13 пунктов в 5-ти турах квалификации на Евро-2024.

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