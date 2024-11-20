Италия U-21 – Украина U-21 – видео голов и обзор товарищеского матча
Молодежная сборная Украины провела товарищескую встречу против Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Первыми забили итальянцы, но украинцы быстро восстановили равновесие: Квасница перехватил неточную передачу соперника, пробросил мяч себе на ход и точным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной сравнял счет.
Сборная Украины роскошной комбинацией вырвала ничью против Италии – молодежка устояла против двух грандов
В конце первого тайма Италия вновь вышла вперед и ушла на перерыв с минимальным преимуществом. Однако украинцы сравняли счет в концовке матча.
Второй гол стал результатом великолепной комбинации: Царенко отдал прекрасный пас на Краснопира, и тому осталось только подставить ногу во вратарской площадке – мяч оказался в воротах.