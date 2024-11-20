Молодежная сборная Украины провела товарищескую встречу против Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первыми забили итальянцы, но украинцы быстро восстановили равновесие: Квасница перехватил неточную передачу соперника, пробросил мяч себе на ход и точным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной сравнял счет.

Сборная Украины роскошной комбинацией вырвала ничью против Италии – молодежка устояла против двух грандов

В конце первого тайма Италия вновь вышла вперед и ушла на перерыв с минимальным преимуществом. Однако украинцы сравняли счет в концовке матча.

Второй гол стал результатом великолепной комбинации: Царенко отдал прекрасный пас на Краснопира, и тому осталось только подставить ногу во вратарской площадке – мяч оказался в воротах.