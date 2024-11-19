Молодежные сборные Италии и Украины встречаются в товарищеском матче. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Италия U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени. Бесплатную трансляцию предоставляет YouTube-канал УАФ.

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Молодежная сборная Украины напрямую гарантировала себе выход на Евро-2025, поэтому в ноябре проводит два товарищеских матча. Первый спарринг против Португалии завершился фееричной ничьей 3:3. Италия также порадовала результативным футболом с Францией – 2:2.

Стартовый состав сборной Украины: Нещерет – Крупский, Козык, Батагов, Кузык – Варфоломеев, Яцик – Квасница, Федор, Брагару – Вьюнник.

Стартовый состав Италии: