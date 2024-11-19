Молодежные сборные Италии и Украины сыграли товарищеский матч. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2

Голы: Фаббиан, 26, Эспозито, 45 – Квасница, 28, Краснопир, 83

После фееричной перестрелки с Португалией (3:3) Унаи Мельгоса провел серьезную ротацию. Место в старте сборной Украины сохранили лишь 4 игрока – Батагов, Козык, Яцик и Брагару.

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Половину первого тайма можно выбросить и забыть. Итальянцы значительно больше владели мячом, но до опасности доходило крайне редко. Вспоминается лишь удар Казадеи на 4-й минуте, с которым справился Нещерет. У наших ребят дважды издали прикладывался Кузык, но без особого успеха.

Гол Италии на 26-й минуте пришел как гром среди ясного неба. Палестра на правом фланге накрутил Брагару и подал в штрафную, где Фаббиан идеально поймал мяч в воздухе. Впрочем, уже через 2 минуты Украина ответила! Фаббиан отдал должок, выполнив пижонскую поперечную передачу, за которую накричат даже в детской секции. Квасница перехватил и бильярдно положил в нижний угол.

Команды демонстрировали убийственную реализацию, доводя до гола каждый толковый момент. К сожалению, под занавес первого тайма это еще раз удалось итальянцам. Опасный штрафной отбила стенка, но угловой стал роковым. Подача на ближний угол, Эспозито вклинился между тремя опекунами – 2:1.

Тренеры провели несколько замен, но картина игры серьезно изменилась. Теперь мячом больше владела Украина, которой надо отыгрываться. Козык из выгодной позиции пробил неточно, ливень подач "сине-желтых" не доходил до целей.

На 83-й минуте удача наконец улыбнулась нашей команде. Подопечные Мельгосы разыграли великолепную комбинацию с 4 передачами в касание. Автором гола стал Краснопир, которому Царенко выкатил на пустой угол.

2:2 – молодежная сборная Украины с хорошим настроением завершает 2024 год. Выход на Евро-2025 был оформлен очень уверенно, а ноябрьские спарринги с грандами лишь подтвердили качество команды Унаи Мельгосы. 3 декабря в Братиславе состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы, который будет принимать соседняя Словакия.