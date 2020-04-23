Италия снова отложила завершение сезона – известна новая дата

Руководство Федерации футбола Италии согласилось отложить доигрывание Серии А.

Федерация футбола Италии официально изменила дату завершения сезона 2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Футбольные власти страны надеются, что Серию А удастся завершить до 2 августа – эта дата соответствует требованиям УЕФА, информирует официальный сайт Федерации футбола Италии.

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Ранее на Апеннинах планировали доиграть чемпионат до 30 июня. Общегосударственный каранин завершается 4 мая – очевидно, что команды не успевали завершить сезон за неполных 2 месяца. Ожидается, что с 4 мая игроки смогут возобновить командные тренировки, а первые поединки пройдут в конце весны или же в начале лета.

Напомним, Италия первой среди чемпионатов Европы ушла на карантин. В Серии А сыграно 26 туров – лидирует Ювентус, который опережает Лацио на 1 очко.

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