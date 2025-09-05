Отбор к ЧМ-2026

Италия – Эстония – 5:0

Голы: Кин, 58, Ретеги, 69, 89, Распадори, 71, Бастони, 90+2

Черногория – Чехия – 0:2

Голы: Черв, 3, Черны, 90+7

Молдова – Израиль – 0:4

Голы: Перец, 15, Соломон, 35, Барибо, 59, Глух, 77

Фарерские острова – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 31

Италия провела первый матч под руководством нового наставника Дженнаро Гаттузо. На перерыв "Скуадра адзурра" ушла при ничейном счете, но только из-за своей расточительности – моментов было достаточно. А вот уже во втором тайме команда Гаттузо взломала оборону сборной Эстонии – отличились три форварда: Кин, Ретеги и Распадори. Также уже в компенсированное время свой гол забил и защитник Бастони.

Сборная Израиля была полна решимости сохранить трехочковое преимущество перед сборной Италии – и добилась своего. В гостевом матче с Молдовой наилучшим образом проявил себя экс-вингер Шахтера Манор Соломон. Еще в первом тайме он оформил гол+пас: сначала новичок Вильяреала ассистировал Дору Перецу, а затем забил сам. Он начал голевую атаку еще на своей половине поля, протащил мяч на 40 метров, обыграл партнера и нанес удар в нижнюю шестерку с дальней дистанции.

Сборные Чехии и Хорватии одержали минимальные победы в гостевых матчах с Черногорией и Фарерскими островами. Особенно эта победа была важна для сборной Чехии, которая в предыдущем матче потерпела разгромное поражение от хорватов (1:5). В Подгорице обе команды не реализовали большое количество голевых моментов: чехи могли побеждать с более крупным счетом, а полузащитнику Ланса и сборной Черногории Булатовичу будет сниться эпизод с попаданием в перекладину. В конце концов все решили голы Черва и Черны в начале и в самом конце игры.