Италия шикарно начала Евро-2020, разгромив Турцию в родных стенах. Во втором туре соперник был опаснее – в Рим приехала Швейцария. В поединке с Уэльсом подопечные Владимира Петковича неожиданно расписали ничью, пропустив чуть ли не с единственного удара по собственным воротам и наиграв почти на 2,5 ожидаемых голов, поэтому сегодня "нати" надо было цепляться за очки. "Скуадра Адзурра" же в случае победы официально обеспечивала себе выход в плей-офф.

Италия – Швейцария – видео голов

Оба тренера были настолько уверены в своих футболистах, что не стали вносить коррективы в стартовый состав. На поле вышли те же игроки, что и в первом туре.

В первой трети команды играли на равных. Швейцария даже больше работала с мячом на чужой половине, однако открыть зоны перед штрафной гостям никак не удавалось. Забегая вперёд, скажем, что до самого перерыва "нати" не могли справиться с обороной сборной Италии, ограничиваясь лишь бесперспективными фланговыми рывками – при этом альпийцы часто теряли мяч, подвергаясь чрезвычайно быстрым контратакам.

"Скуадра Адзурра" не форсировала события. В первые 15 минут команда не создала ничего конкретнее навеса на голову Иммобиле под неточный удар, однако в этот период подопечные Роберто Манчини уже сумели захватить инициативу, закрыв "нати" на чужой половине поля и разрывая их рывками по флангам. Давление быстро вылилось в забитый гол – уже на 19-й минуте отличился Кьеллини, которому удалось пробить метров с шести после подачи с углового. К сожалению для Джорджо, VAR заметил игру рукой, отменив гол, а ещё через несколько минут ветеран вынужден был попросить замену.

Впрочем, везение швейцарцев продолжалось недолго. Преимущество сборной Италии в командной, индивидуальной и интеллектуальной скорости конвертировалось в голевую атаку на 26-й минуте: Берарди получил фантастическую диагональ и промчался по правому флангу на край штрафной, где убежал от Родригеса – после этого Доменико прострелил на линию вратарской, куда ворвался Локателли. Мануэль забил уже в пустые ворота. 1:0!

В дальнейшем содержание игры не менялось. У Швейцарии не получалось вообще ничего, а Италия раз за разом уничтожала соперника на контратаках, быстро возвращая мяч после потерь. Все подборы и все ничейные мячи оставались за хозяевами, которым удавалось регулярно заходили в штрафную. "Скуадре" не хватало только конкретики в завершающей фазе атак – до перерыва наиболее острым было вбегание Спинаццолы на левый край штрафной с ударом в дальний угол. Выстрел оказался неточным.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе итальянцев в счёте. Владимир Петкович в раздевалке пытался освежить игру своих подопечных, сняв незаметного Сеферовича и выпустив Гаврановича – и в первые 5 минут второго тайма альпийцы действительно выглядели активнее. Гости заработали угловой (Эльведи с него даже куда-то пробил), а также провели несколько неплохих подходов к штрафной, однако уже на 52-й "нати" поставили на место. Италия забила простой, но очень эффектный гол: Барелла завершил контратаку поперечной передачей на линию полукруга, а Локателли, увидев отсутствие реакции защитников, мощно выстрелил в правый нижний угол – 2:0!

Владимир Петкович сразу же бросился спасать матч, вместо Шера и Мбабу выпустив Цубера и Видмера. Его ход мог сработать на 65-й минуте, когда Цубер получил классную передачу на левый край штрафной и выстрелил с близкого расстояния – Доннарумма парировал удар и сразу же справился с добиванием Стивена. Этот момент стал последним для Швейцарии на Стадио Олимпико, хотя в принципе хозяева давали играть сопернику.

Подопечные Роберто Манчини не просто так позволяли "нати" втягиваться на собственную половину поля. Благодаря этому "Скуадра" получила возможность добить альпийцев на контратаках – и возможностей хватало. На 66-й минуте Локателли из пределов штрафной стрелял над девяткой, на 75-й Иммобиле запорол выход один на один, а на 89-й Чиро пробил с дальней дистанции – последний удар оказался точным, залетев в левый нижний угол. 3:0! Этот гол установил окончательный счет встречи.

Таким образом, Италия набрала 6 очков, возглавив группу А и оторвавшись от третьего места на пять очков. За тур до конца группового этапа "Скуадра" официально оформила выход в 1/8 финала.

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