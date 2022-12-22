Сборная Италии начнет свое новое партнерство с Adidas с 2023 года, поэтому после 20 лет сотрудничества с Puma распрощалась с этим брендом. Об этом информирует официальный твиттер "Скудары Адзурры".

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Контракт Италии с Puma истекает 31 декабря 2022 года, и Федерация футбола Италии красиво попрощалась с этим техническим спонсором – плакатом и рекламой на всю страницу в разных газетах. На изображении показаны 13 различных дизайнов формы, которые носила сборная Италии за 20-летний период сотрудничества с Puma. Именно в этой форме Италия выигрывала ЧМ-2006 и Евро-2020.

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