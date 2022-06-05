Итальянцы и немцы сыграли вничью (1:1) в первом туре Лиги наций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Италия за год испытала весь спектр эмоций. После победы на чемпионате Европы "Скуадра Адзурра" провалила квалификацию на ЧМ-2022, а на днях проиграла межконтинентальный кубок Аргентине. Издевательство от Месси заставило Роберто Манчини полностью изменить состав – на Германию вышли 10 новых футболистов.

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Бавария в футболках Бундестим

Ханси Флик напротив выставил всех сильнейших. Взял скелет из Баварии (7 футболистов), дополнив Рюдигером и Вернером. Стиль игры также скопирован из Баварии Флика – ставка на контроль и высокий прессинг. Линия обороны Бундестим играла настолько высоко, что уже к середине тайма Италия насобирала 4 офсайда.

Такая игра давала Германии очевидные плюсы и минусы. Гости лучше разыгрывали и создавали более качественные моменты, но рисковали пропускать острые контратаки, когда контрпрессинг не срабатывал. На это должна была надеяться Италия. "Скуадра" несколько раз выбежала в контры, но до перерыва все 5 ударов были дальними и из одной зоны.

Слабые места в сборной Германии – фланги обороны, где не было адаптированных под такой футбол баварцев. Италия имела определенные успехи на бровках (хорошо подключался Флоренци, против которого плыл Керер), однако ни один из прострелов в первом тайме форварды не замкнули. В то же время у Бундестим отличные моменти имел Гнабри.

Италия ожила с помощью дебютанта

И все же эта команда Флика не может играть на том же уровне, что и предыдущая команда Флика. Чувствуются привычные минусы международного футбола – не хватает взаимопонимания. Киммих грамотно строил атаки, Гнабри принимал хорошие креативные решения, однако скорость движения мяча была не лучшей, ошибки в передачах приводили к частым потерям.

Во втором тайме Италия заиграла гораздо лучше. Скамакку начали выводить на ударные позиции в штрафной. 4:0 по ударам в первые 20 минут после перерыва. Это привело к логическому результату – Германия пропустила. 18-летний дебютант Уилфрид Ньонто (шикарная игра форварда Цюриха) накрутил Керера и прострелил вдоль ворот, ассистировав Пеллегрини.

Германия вернулась в игру и оперативно сравняла счет – Киммих вторым темпом добил мяч в сетку после прострела справа. Гости снова начали наращивать преимущество. Доннарумме пришлось спасать Италию после острых ударов Гюндогана и Киммиха. Концовка встречи прошла в равной борьбе – никто не имел реальных шансов вырвать победу.

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