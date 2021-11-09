Форвард "орлов" уже покинул расположение команды Роберто Манчини, передает официальный сайт Федерации футбола Италии.

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Иммобиле получил повреждение еще в последнем туре Серии А. Тщательное обследование подтвердило серьезность травмы, поэтому Манчини решил отпустить бомбардира. На его место вызван 22-летний Джанлука Скамакка из Сассуоло.

Напомним, в ноябре итальянцы проведут два заключительных матча отбора на ЧМ – 12-го против Швейцарии и 15-го против Северной Ирландии. Сейчас чемпионы Европы делят первую строчку группы с "нати", имея по 14 очков.

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