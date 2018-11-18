Италия – Португалия – 0:0 – видеообзор матча

Португалия сыграла вничью с Италией в 5 туре Лиги наций. Смотрите видеообзор матча Италия – Португалия.

Как и год назад в матче плей-офф на ЧМ-2018 против Швеции, Италия не сумела на Сан-Сиро одержать такую важную победу. Португалия удержала необходимую ничью и выиграла группу 3, став первым полуфиналистом Лиги наций.

Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе победу в группе

У пиренейцев 7 очков и матч против Польши, которая уже оформила вылет в дивизион B. Италия завершила Лигу наций с 5 очками в активе – это вторая позиция.

Лига наций, 5 тур. Дивизион А, группа 3

Италия – Португалия – 0:0