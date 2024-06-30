Несмотря на вылет итальянцев с Евро-2024, FIGC решила утвердить Лучано Спаллетти на посту главного тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Спаллетти высказал свое мнение относительно вылета Италии с Евро-2024: "Это не такой скандальный результат, как может показаться"



65-летний итальянский специалист и президент Федерации футбола Италии провели пресс-конференцию, где было официально подтверждена информацию, что Спаллетти останется в должности главного тренера. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года, то есть следующего чемпионата мира.

Напомним, Италия вылетела уже на первой стадии плей-офф Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). Таким образом, действующий чемпион уже выбыл из борьбы за трофей.

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