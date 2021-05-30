Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с обоймой игроков в рамках подготовки к Евро-2020.

28 футболистов попали в расширенный список национальной команды Италии, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Стоит отметить, что каждый участник Евро сможет взять с собой на турнир 26 игроков. Роберто Манчини не внес в заявку форварда ПСЖ Мойзе Кина, который в прошлом сезоне забил 19 голов, для сравнения – у Неймара 17 мячей.

Напомним, итальянцы на групповом этапе Евро-2020 сыграют против Турции, Швейцарии и Уэльса.

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