Италия – Нидерланды – 1:1 – видео голов и обзор матча
Сборная Италии встречалась с Нидерландами в 4-м туре Лиги наций 2020/21. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Нидерланды на Футбол 24.
Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини вывел сборную Италии вперед уже на 16-й минуте.
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Еще до перерыва выровнял положение звездный новичок Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек. Хавбек точно пробил, воспользовавшись хаосом в штрафной хозяев. Финальный свисток зафиксировал ничью.
Итальянцы расположились на второй строчке группы А1, Нидерланды – третьи. После 4-х туров группу неожиданно возглавила национальная команда Польши.
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