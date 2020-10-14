Италия – Нидерланды: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА
21:35 - Читати українською
Сборная Италии в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА принимает Нидерланды. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
15' live
Матч 4-го тура Лиги наций УЕФА Италия – Нидерланды начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Италия:
Нидерланды:
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