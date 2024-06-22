Димарко получил болезненный удар во время матча с Испанией (0:1), вследствие чего на его ноге образовалась гематома. Как информирует Gazzetta dello Sport, вчера у него состоялся медицинский осмотр, и сегодня игрок Интера приступил к лечению, пропустив две тренировки. В понедельник он не сможет помочь своей команде в игре с Хорватией.

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Ожидается, что место Димарко на левом фланге обороны займёт либо Андреа Камбьясо (Ювентус), либо Маттео Дармиан (Интер).

Напомним, что Димарко запомнился "привозом" на 23-й секунде стартового матча "Скуадры адзурры" на Евро-2024 с Албанией. Он слабо вбросил мяч из аута на своего партнёра, вследствие чего соперник совершил перехват и забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы.

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