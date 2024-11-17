Сборная Италии не сможет рассчитывать на звездного футболиста в матче шестого тура Лиги наций против Франции.

Голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма не сыграет против Франции в Лиге наций. Об этом сообщает GuillaumeMP.

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Источник отмечает, что у итальянского вратаря кишечная инфекция и он не попадет в команду. Лучано Спаллетти решил, что в стартовом составе Доннарумму заменит голкипер Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

Напомним, что Италия и Франция сыграют 17 ноября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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