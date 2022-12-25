"Не было ли досадного ощущения, что на месте Уэльса на Мундиале могла быть Украина? Это – футбол. Есть результат. Нам всем очень хотелось выйти на чемпионат мира, это мечта нашего поколения и такой важный шанс для старожилов сборной.

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Тем более, после первого матча плей-офф против Шотландии нас вдохновила та победа, была такая большая поддержка по всей Украине.

Иногда думаю, каким был бы результат, если бы у нас прошел полноценный сезон и все были после клубного футбола в форме... Однако все же случилось так, как случилось, и мы постараемся пробиться на следующие большие турниры.

Относительно наших шансов пробиться на Евро-2024... До начала турнира никто не может считать себя победителем. Италия, чемпион Европы, не прошла на чемпионат мира. Случались и другие сенсации. Нам остается работать, выходить на поле и доказывать, что мы достойны выхода на большой турнир", – сказал Трубин в интервью изданию Український футбол.

Напомним, сборная Украины в отборе на чемпионат Европы попала в группу С, где ее соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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