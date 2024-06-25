Италия на последних секундах спаслась от поражения Хорватии – "Скуадра" вышла в 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024 победила Хорватию (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Хорватии была нужна победа. Италия могла играть на ничью, поэтому Спаллетти решился на эксперимент
"Клетчатые" после первых двух туров держались на дне таблицы группы В, имея в активе всего одно очко при -3 по разнице голов. Столько же имели албанцы, которые параллельно противостояли Испании – там ожидалось поражение "орлов", но хорватам ничьей было явно мало. С двумя зачетными баллами и при отрицательной разнице голов прорваться в плей-офф почти нереально.
Златко Далич решил в решающей битве против Италии решил вернуть Гвардиола на левый фланг обороны. По мотивам матча с албанцами было принято решение по Пашаличу, Будимиру и Сучичу – они удачно вышли на замену, поэтому против "Скуадры" вышли в основе. Станишич снова занял позицию правого фулбека, а Понграчич расположился в центре обороны (прямо как в игре с испанцами).
"Скуадре" для выхода в плей-офф было достаточно и ничьей. Возможно, именно поэтому Лучано Спаллети решил удивить своим составом – Италия перестроилась в схему 3-5-2, хотя раньше играла в 4-3-3 или 3-4-3. На острие атаки вышли Ретеги и Распадори, которые на этом Евро выходили только в конце матчей. Дармиан и Димарко заняли позицию латералей, хотя появление Федерико оставалось под сомнением.
Первый тайм – провал хорватов
Подопечным Златко Далича необходимо было побеждать, однако до перерыва команда совсем не впечатляла. Италия очень круто прижимала высоким прессингом, в чем помогала готовность ЦЗ поджимать на чужой половине. Идея "клетчатых" с фальшивой девяткой (Крамаричем) и опусканиями Пашалича не работала против блока "адзурри", как и замысел с позиционными ротациями на флангах.
Чемпионы Европы уверенно сдерживали атаки хорватов. Распадори смещался в опорную зону и давил на Брозовича, Жоржиньо помогал подчищать за своими восьмерками. При этом средний блок был очень компактным, хотя пришлось жертвовать свободой одного из балканских фулбеков. Как следствие, в первом тайме Хорватия действовала медленно и нанесла всего два удара по воротам.
Впрочем, и этого могло хватить для взятия ворот. На 5-й минуте Сучич сместился с правого фланга и бахнул из-за пределов штрафной в левую девятку, однако Доннарумма спас Италию! "Скуадра" ответила двумя кроссами – на 28-й минуте Ретеги перепрыгнул Гвардиола и пробил метров с восьми (мимо дальней штанги), а на 27-й выстрел Бастони принял заброс от Бареллы и попал в Ливаковича.
Неожиданная катастрофа Италии
Отдыхать команды отправились при нулях на табло, что устраивало "адзурри". Златко Далич в раздевалке решил заменить Пашалича, выпустив Будимира – то есть, перешел на игру с двумя форвардами. Этот ход принес успех, но не сразу. Сначала в игру вмешался случай.
На 51-й минуте, когда Брозович выполнил заброс в штрафную на Крамарича, а тот долго подбирал ногу и упал после контакта с Фраттези. Дани Маккели после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Модрич подошел к отметке... И не забил! Доннарумма парировал удар Луки.
Впрочем, в героях Джджи ходил недолго. Ровно через минуту сработала замена Далича – Будимир замкнул навес Сучича с правого фланга, Доннарумма парировал, а Модрич добежал до штрафной и сыграл на подборе. Добивать было крайне неудобно, однако капитану "клетчатых" это удалось – 1:0!
Драматический отскок Италии – Спаллетти угадал с заменами Спаллетти угадал с заменами
Лучано Спаллетти сразу после пропущенного гола вспомнил, что в запасе остался Кьеза. Алленаторе итальянцев бросил его в бой, однако смогла ли Италия переломить ход встречи? Отнюдь. Было несколько интересных атак, но единственный действительно опасный эпизод создали аж на 87-й минуте – Кьеза прострелил вдоль линии вратарской, а ни один из защитников не смог перехватить мяч.
Свежий Скамакка бежал на замыкание, но не успел!
А большего "Скуадра" и не создала. Выход Фаджоли и Дзакканьи ничем не помогал. Хорватия тянула время, но вместе с тем провела несколько перспективных контратак. В конце концов, "клетчатым" осталось выдержать 8 компенсированных минут.
Италия выглядела безыдейной и обреченной весь этот период. Подопечные Златко Далича молились о финальном свистке и уже были готовы праздновать – впрочем, на последних секундах вперед пошел Калафьори. Центрбек Болоньи в фирменном стиле протащил мяч на дриблинге через полполя, после чего отдал передачу на левый угол штрафной.
Дзакканьи же решился на обводящий удар с этой точки. И он попал в цель! Точно под дальнюю штангу. 1:1 Сразу после этого Дани Макели дал свисток, который возвестил о выходе "Скуадры" в 1/8 финала со второго места. Албания в параллельном матче проиграла, поэтому Хорватия стала третьей.