Хорватии была нужна победа. Италия могла играть на ничью, поэтому Спаллетти решился на эксперимент

"Клетчатые" после первых двух туров держались на дне таблицы группы В, имея в активе всего одно очко при -3 по разнице голов. Столько же имели албанцы, которые параллельно противостояли Испании – там ожидалось поражение "орлов", но хорватам ничьей было явно мало. С двумя зачетными баллами и при отрицательной разнице голов прорваться в плей-офф почти нереально.

Златко Далич решил в решающей битве против Италии решил вернуть Гвардиола на левый фланг обороны. По мотивам матча с албанцами было принято решение по Пашаличу, Будимиру и Сучичу – они удачно вышли на замену, поэтому против "Скуадры" вышли в основе. Станишич снова занял позицию правого фулбека, а Понграчич расположился в центре обороны (прямо как в игре с испанцами).

"Скуадре" для выхода в плей-офф было достаточно и ничьей. Возможно, именно поэтому Лучано Спаллети решил удивить своим составом – Италия перестроилась в схему 3-5-2, хотя раньше играла в 4-3-3 или 3-4-3. На острие атаки вышли Ретеги и Распадори, которые на этом Евро выходили только в конце матчей. Дармиан и Димарко заняли позицию латералей, хотя появление Федерико оставалось под сомнением.

Первый тайм – провал хорватов

Подопечным Златко Далича необходимо было побеждать, однако до перерыва команда совсем не впечатляла. Италия очень круто прижимала высоким прессингом, в чем помогала готовность ЦЗ поджимать на чужой половине. Идея "клетчатых" с фальшивой девяткой (Крамаричем) и опусканиями Пашалича не работала против блока "адзурри", как и замысел с позиционными ротациями на флангах.

Чемпионы Европы уверенно сдерживали атаки хорватов. Распадори смещался в опорную зону и давил на Брозовича, Жоржиньо помогал подчищать за своими восьмерками. При этом средний блок был очень компактным, хотя пришлось жертвовать свободой одного из балканских фулбеков. Как следствие, в первом тайме Хорватия действовала медленно и нанесла всего два удара по воротам.

Впрочем, и этого могло хватить для взятия ворот. На 5-й минуте Сучич сместился с правого фланга и бахнул из-за пределов штрафной в левую девятку, однако Доннарумма спас Италию! "Скуадра" ответила двумя кроссами – на 28-й минуте Ретеги перепрыгнул Гвардиола и пробил метров с восьми (мимо дальней штанги), а на 27-й выстрел Бастони принял заброс от Бареллы и попал в Ливаковича.

Неожиданная катастрофа Италии

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, что устраивало "адзурри". Златко Далич в раздевалке решил заменить Пашалича, выпустив Будимира – то есть, перешел на игру с двумя форвардами. Этот ход принес успех, но не сразу. Сначала в игру вмешался случай.

На 51-й минуте, когда Брозович выполнил заброс в штрафную на Крамарича, а тот долго подбирал ногу и упал после контакта с Фраттези. Дани Маккели после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Модрич подошел к отметке... И не забил! Доннарумма парировал удар Луки.

Впрочем, в героях Джджи ходил недолго. Ровно через минуту сработала замена Далича – Будимир замкнул навес Сучича с правого фланга, Доннарумма парировал, а Модрич добежал до штрафной и сыграл на подборе. Добивать было крайне неудобно, однако капитану "клетчатых" это удалось – 1:0!

Драматический отскок Италии – Спаллетти угадал с заменами Спаллетти угадал с заменами

Лучано Спаллетти сразу после пропущенного гола вспомнил, что в запасе остался Кьеза. Алленаторе итальянцев бросил его в бой, однако смогла ли Италия переломить ход встречи? Отнюдь. Было несколько интересных атак, но единственный действительно опасный эпизод создали аж на 87-й минуте – Кьеза прострелил вдоль линии вратарской, а ни один из защитников не смог перехватить мяч.

Свежий Скамакка бежал на замыкание, но не успел!

А большего "Скуадра" и не создала. Выход Фаджоли и Дзакканьи ничем не помогал. Хорватия тянула время, но вместе с тем провела несколько перспективных контратак. В конце концов, "клетчатым" осталось выдержать 8 компенсированных минут.

Италия выглядела безыдейной и обреченной весь этот период. Подопечные Златко Далича молились о финальном свистке и уже были готовы праздновать – впрочем, на последних секундах вперед пошел Калафьори. Центрбек Болоньи в фирменном стиле протащил мяч на дриблинге через полполя, после чего отдал передачу на левый угол штрафной.

Дзакканьи же решился на обводящий удар с этой точки. И он попал в цель! Точно под дальнюю штангу. 1:1 Сразу после этого Дани Макели дал свисток, который возвестил о выходе "Скуадры" в 1/8 финала со второго места. Албания в параллельном матче проиграла, поэтому Хорватия стала третьей.