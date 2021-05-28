Товарищеский матч

Италия – Сан-Марино – 7:0

Голы: Бернардески, 32, Феррари, 34, Политано, 49, 77, Белотти, 67, Пессина, 75, 87

Ювентус хитро объявил о возвращении Аллегри

Роберто Манчини выставил экспериментальный стартовый состав, где были молодые исполнители, а также футболисты, которые не часто получают игровую практику в национальной команде. Несмотря на отсутствие основных игроков, "Скуадра Адзурра" не подвела.

Начало оказалось немного вялым, но уже ближе к середине тайма хозяева поймали ритм. Счет открыл капитан хозяев Бернардески ювелирным выстрелом издалека. Сразу за несколько минут итальянцы удвоили преимущество. Защитник Сассуоло Джанмарко Феррари классно поймал мяч на ногу и с лету попал в ворота – гол можно смаковать на повторе. Стоит отметить, что по информации СМИ, Феррари находится в списке интресов Шахтера, трансфер своего бывшего подопечного лоббирует новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

Видео гола Феррари:

После перерыва начали срабатывать замены Манчини. Нападающий Наполи Маттео Политано забил на старте второго тайма. Вскоре на поле появился лидер Торино Андреа Белотти и тоже отметился голом. Гости посыпались.

Следующим праздновал взятие ворот партнер Малиновского по Аталанте Маттео Пессина – хавбек удачно сыграл на добивании. Политано решил, что заслужил дубль – 6:0, а за ним и Пессина поставил эффектную точку в матче.

Впереди итальянцев ожидает еще один спарринг против Чехии, а дальше Евро-2020, где на групповом этапе "Скуадра Адзурра" встретится со сборными Турции, Швейцарии и Уэльса.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо