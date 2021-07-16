Чиновник на волне эйфории лоббирует идею провести на Апеннинах Евро-2028 или ЧМ-2030. Гравина понимает, что для этого нужно улучшение инфраструктуры. После победы национальной команды на чемпионате Европы необходимые реформы будет легче запустить.

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"Мы будем оценивать кандидатуру Италии на проведение чемпионата Европы 2028 и чемпионата мира 2030 года. Давайте сначала попробуем Евро, а потом подумаем о другом варианте.

Мы должны улучшить состояние стадионов, потому что, если мы не начнем инвестировать в инфраструктуру, мы никогда не сможем претендовать на организацию такого грандиозного события. Мы должны делать все быстро. Я считаю, что мы не можем подавать заявку, думая что-то вроде: "У нас есть стадионы, но если вы отдадите турнир нам, то мы их улучшим". Это работает не так", – цитирует Гравину Reuters.

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