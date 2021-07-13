Италия и Аргентина могут разыграть Суперкубок мира – УЕФА получил сенсационное предложение
Победители Евро и Копа Америка могут помериться силами в революционной встрече.
КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести совместный поединок за "Суперкубок мира", сообщает журналист Луис Мазариегос.
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Поскольку Кубка конфедераций больше не существует, то Аргентина и Италия могли бы определить сильнейшего в сокращенном варианте соревнования. Проведение такого матча в 2021 году маловероятно из-за плотности графика. А вот в 2022-м УЕФА и КОНМЕБОЛ могли бы подыскать свободную дату, чтобы организовать зрелище.
Напомним, Италия победила Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы. В свою очередь Аргентина минимально одолела Бразилию, оформив титул сильнейшей команды Южной Америки.
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