Все больше спекуляций появляется вокруг проведения решающего матча чемпионата Европы. Уэмбли может потерять финал Евро-2020.

Планировалось, что главная арена Лондона примет оба полуфинала и финал Евро-2020. Однако строгие карантинные ограничения заставили УЕФА задуматься над возможностью изменения локации.

Финал Евро-2020 может сенсационно сменить место проведения – у Лондона есть большой недостаток

Ранее сообщалось, что альтернативой стала Пушка Арена в Будапеште, ведь это единственный стадион, где на трибуны пускают 100% зрителей. Кроме того, претензии на финал задекларировала Италия. Об этом сказал премьер-министр страны Марио Драги.

Дело в том, что Великобритания переживает очередной всплеск заболеваемости. Количество инфицированных увеличивается. В частности, накануне коронавирус обнаружили у игрока сборной Шотландии Билли Гилмора. Всего за минувшие сутки было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев.

Поэтому, Марио Драги считает недопустимым проведение матчей в таких условиях. Он убежден, что игру стоит перенести на Стадио Олимпико в Риме, который на должном уровне организовал матч-открытие. Что касается Уэмбли, то премьер-министр Италии был категоричен. "Да, я постараюсь не допустить, чтобы финал проводился в стране, где быстро растет число инфекций", – цитирует Драги DailyMail.

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