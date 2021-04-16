Несколько заключительных туров текущего розыгрыша Серии А могут пройти со зрителями на трибунах.

Уже с 1 мая на Апеннинах зрители смогут посещать массовые мероприятия, сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянские власти приняли соответствующий план.

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По информации издания, придется соблюдать ряд требований. Пока будет действовать ограничение по количеству зрителей – не более 1000 человек. Однако самое большое препятствие в другом: стадионы откроют только в регионах, которые в день матча будут находиться в "желтой зоне". Заметим, что сегодня ни один регион в Италии не попал в эту зону.

К слову, на данный момент в Серии А сыграно 30 туров. Интер расположил на первом месте с солидным гандикапом, а за три путевки в Лигу чемпионов реально соревнуются Милан, Ювентус, Аталанта, Лацио и Наполи.

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