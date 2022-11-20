Товарищеский матч

Австрия – Италия – 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35

Роберто Манчини продолжает доказывать, что заслуженно сейчас не находится в Катаре. Пока ведущие сборные мира готовятся начать свой путь на ЧМ-2022, неудачникам приходится играть товарищеские матчи с такими же сборными. Позапрошлым летом Италия и Австрия встречались в 1/8 финала Евро-2020. "Скуадра Адзурра" даже выиграла тот турнир. За полтора года многое изменилось.

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Сегодняшний матч начался опасной атакой апеннинцев, возникшей благодаря Димарко. А вот дальше на поле была только Австрия. Она полностью выиграла первый тайм – и по игре, и по счету. Первый гол в ворота Доннаруммы влетел после обрезки Верратти. Шлагер жестко, но в пределах правил, отобрал мяч у итальянца в центре поля и помчался замыкать. Ассист в свой актив записал Арнаутович. Забить во второй раз удалось благодаря стандарту. Алаба роскошно исполнил штрафной метров с 20-ти.

Сразу после перерыва Манчини сделал ряд замен. Преимущественно в атаке. Появление Дзаньоло, Кьезы и Пессины действительно оживило игру чемпионов Европы. Однако это не стало проблемой для Австрии. Подопечные Ральфа Рангника компактно и организованно оборонялись и несколько раз выбегали перспективные контратаки. Следовательно, несмотря на ощутимое игровое преимущество, за весь второй тайм Италия лишь однажды смогла пробить в створ ворот. Но счёт так и не изменился. Австрия заслуженно победила.