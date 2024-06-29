Швейцария и Италия сыграли первый матч 1/8 финала чемпионата Европы. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Обе команды финишировали вторыми в своих группах. Если Швейцария в целом не имела нервов и даже могла опередить Германию, то Италии пришлось спасаться голом на 90+8 против хорватов. Лучано Спаллетти имел ощутимые потери в линии защиты – Калафьори отбывал дисквалификацию, Димарко травмирован. Тренер итальянцев перешел на схему с четырьмя защитниками. Манчини и Эль-Шаарави получили первые секунды на этом Евро.

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Первый тайм оказался настоящим кошмаром для "Скуадры". За 45 минут она нанесла один удар, ни одного в створ ворот. Швейцария не имела много моментов, но на свой гол явно наиграла. Он произошел на 37-й минуте. Варгас запустил в район 11-метровой отметки, где Фройлер двумя касаниями завершил момент.

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Спаллетти в перерыве заменил Эль-Шаарави на героя группового этапа Дзакканьи. Не помогло. Прошло 27 секунд, а Варгас добавил в свой актив гол. Итальянцы снова оставили кучу пространства в собственной штрафной, и вингер Аугсбурга эффектно закрутил в дальнюю девятку. Нокаут для чемпионов Европы.

Помочь Италии мог только лучший бомбардир турнира – автогол. Шер случайно уже отыграл Зоммера, однако кипера "нати" подстраховала стойка. Первый удар в створ подопечные Спаллетти нанесли аж на 73-й минуте – Зоммер легко зафиксировал дальнюю попытку Ретеги.

Ничего путного "Скуадра" не придумала до финального свистка. 0:2 – действующие чемпионы Европы быстро покидают турнир. А вот Швейцария второй розыгрыш подряд выбрасывает именитого соперника (в прошлый раз была Франция). В следующем раунде команда Мурата Якина сойдется с победителем пары Англия – Словакия.

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